Kaçak göçmenler denizin ortasında böyle yakalandı



- İzmir’in Menderes, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde son 2 günde yada dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 132 göçmen yakalandı. Çeşme Uçburun Mevkisinde devriyede olan sahil güvenlik görevlileri, lastik botu farkedince harekete geçti. Durdurulan lastik botun içinden 19'u Irak, 17'si Suriye, 5'i Somali, 3'ü Yemen, 3'ü Filistinve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 48 kaçağı yakaladı ve kıyıya getirdi. Saat 07.00 sularında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı Özdere açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu düzensiz bir lastik bot tespit etti. Harekete geçen ekipler, 14 Angola, 9 Orta Afrika, 5 Liberya, 4 Kongo, 3 Filistin, 2 Güney Afrika, 1 Irak, 1 Mali, 1 Moritanya ve 1 Sierra Leone uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya getirdi. Son operasyon ise Seferihisar Sığacık Körfezi açıklarında yapıldı. Sığacık Körfezi açıklarında durdurulan lastik botta 12'si Suriye, 11'i Kongo, 6'sı Irak, 4'ü Afganistan, 3'ü Yemen, 2'si Pakistan, 2'si Nepal, 1'i Eritre, 1'i Somali ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 43 kaçak yakalandı. 15'i kadın, 7'si çocuk toplam 43 kaçak da kıyıya getirildi.

Yakalanan 132 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

