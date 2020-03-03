Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı

Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı

Detay

Minibüs Şoförü Tahkikat Akkale Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Görüntü
-Yaralılar

( BURSA ) BURSA

- İstanbul’dan yola çıkan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde Yurtdışana çıkmak için Çanakkale’ye giden göçmen minibüsü otomobille çarpıştı 21 kişi yaralandı. Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Örnekköy mevkisinde Mahmud Al Ahmed yönetimindeki 50 MA 0332 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RD 572 plakalı otomobil çarpıştı. Edilen bilgiye göre, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yaralandı. Kazada 5 kişi ağır 16 kişi hafif yaralı olduğu belirlenirken içlerinden bir kişinin bacağının koptuğu öğrenildi. Kazada can pazarı yaşanken otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. Otoyol üzerinden geçen vatandaşlarının ihbar üzerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri minibüste 21 kişinin yaralandığını ve içlerinde çoçuklarında olduğunu belirledi. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı. Minibüste sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ambulanslarla yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı