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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak göçmen taşıyan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kaçak göçmen taşıyan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Şüphelilerden birisinin güvenlik kamerasına yakalanması

Kaçak Göçmen Güvenlik Kamerası Ehliyetsiz Sürücü Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-Olay yerine sevk edilen polis ekipleri
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Karapınar ilçesinde uygulama noktasında polisin dur ihtarın uymayan kamyonet sürücüsü polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Kamyonette kaçak göçmen taşıdığı belirlenen sürücünün ehliyetinin de olmadığı öğrenildi. Olay, saat 10.00 sıralarında Ereğli ilçesi Konya Adana Karayolundaki trafik uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolundaki uygulama noktasındaki polis ekipleri durumundan şüphelendiği 31 ME 823 plakalı kamyonete dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçan araç, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.
İlçe girişinde tespit edilen araca tekrar dur ihtarında bulunan ekiplerden, kaçan araç ilçe merkezine kaçmaya başladı.
Bir süre ara sokaklardan kaçışını sürdüren sürücü, seyir halinde olan 42 FV 695 plakalı otomobile çarptıktan sonra tekrar kaçtı. Bir süre devam eden kovalamaca sonrası kamyonet, Hacı Mustafa Mahallesinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kamyonet sürücüsü yaya kaçarken, araçta henüz isimleri belirlenemeyen yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Kaçan sürücü de, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü buradaki incelemelerin ardından diğer kaçak göçmen oldukları anlaşılan 3 kişi ile birlikte ifadeleri alınmak üzere ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İY-AH-
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