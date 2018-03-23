Kaçak göçmen operasyonu - Afganistan ve Pakistan uyruklu 502 kişi yakalandı - ERZURUM
- Erzurum 'da kaçak göçmen operasyonu - Jandarma ekiplerince yakalanan kaçak göçmenlerin tırdan indirilişi - Bir taksiye 12 kişi binen kaçak göçmenin otomobilden indirilmesi Erzurum 'da kaçak göçmen operasyonu - Yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 502 kişi yakalandı - Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandıERZURUM (AA) - Erzurum 'da Afganistan ve Pakistan uyruklu 502 kaçak göçmen yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu kişileri, Ağrı ve Erzurum üzerinden batı illerine götürmeye çalıştıkları istihbaratını aldı.Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Horasan, Pasinler ve Köprüköy ilçelerinde kacak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı ile ilçelerde görevli jandarma ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda, Horasan'da bir takside 12, bir tırın dorsesinde 292, Pasinler'de bir kamyon kasasında 78, Köprüköy'de de 120 olmak üzere 502 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.Bu kişileri taşıyan 3 araca el koyan jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.