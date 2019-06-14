Kaçak göç ile mücadele kapsamında 70 kişi daha yakalandı

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( İSTANBUL )- Yakalanan kaçak göçmen sayısı 2 bin 315’i buldu İSTANBUL



- Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün kaçak göç ile mücadele için başlattığı operasyonlar kapsamında 70 kişi daha yakalandı. Bu yılın ilk 5 ayında yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 2 bin 315’i buldu. İstanbul emniyetinin kaçak göç ile mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün başlatığı operasyonlarda 70 kişi daha yakalandı. Bu yılın ilk 5 ayında yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 2 bin 315’i buldu. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin operasyonları devam ediyor.

