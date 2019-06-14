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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kaçak göç ile mücadele kapsamında 70 kişi daha yakalandı

Kaçak göç ile mücadele kapsamında 70 kişi daha yakalandı

Şüphelilerin şube çıkışı

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Sınır Dışı 

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( İSTANBUL )- Yakalanan kaçak göçmen sayısı 2 bin 315’i buldu İSTANBUL

- Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün kaçak göç ile mücadele için başlattığı operasyonlar kapsamında 70 kişi daha yakalandı. Bu yılın ilk 5 ayında yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 2 bin 315’i buldu. İstanbul emniyetinin kaçak göç ile mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün başlatığı operasyonlarda 70 kişi daha yakalandı. Bu yılın ilk 5 ayında yakalanan kaçak göçmenlerin sayısı 2 bin 315’i buldu. Yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin operasyonları devam ediyor.
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