Kaçak elektronik sigara operasyonu İzle

-Elektronik sigara çıkması

-Pipo tütünü çıkması



( ADANA ) -- Adana'da yapıla operasyonda 3 bin 120 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi ADANA



- Adana'da yapıla operasyonda 3 bin 120 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden Adana'ya gelen 34 BAC 412 plakalı lüks bir otomobilde kaçakçılık yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine polis İncirlik Park alanındaki uygulama alanında otomobilin gelmesi için beklemeye başladı.

Bir süre sonra otomobil gelince polis, aracı durdurup arama başlattı. Yapılan arama sonucu otomobilde 3 bin 120 kaçak elektronik sigara, bin 440 tane 40 gramlık paketlerde toplam 103.6 kilo pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak otomobilde yolcu konumunda bulunan A.O ve araç sürücüsü K.B isimli şahıslar gözaltına alındı. Sorgularının ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan K.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken A.O. tutuklandı. (FKE-



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