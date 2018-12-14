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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaçak elektronik sigara kimyasalları operasyonu - TEKİRDAĞ İzle

Kaçak elektronik sigara kimyasalları operasyonu - TEKİRDAĞ İzle

- Araçta arama yapılırken detay görüntü - Çorlu ilçesinde gerçekleşen operasyonda, yüklü miktarda elektronik sigara kimyasalı ile boş telefon kutusu bulunduTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda elektronik sigara kimyasalı ve boş telefon kutusu ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Edirne'den İstanbul'a uyuşturucu ve kaçak ürün götürüleceği ihbarını alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu durdurulan 34 BGL 341 plakalı araçta yapılan aramada, kaçak sigara kimyasalları (likit) ile çok sayıda boş telefon kutusu ele geçirildi.Otomobil sürücüsü gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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