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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kaçak bilgisayar malzemesi satan iş yerine operasyon - ANKARA

Kaçak bilgisayar malzemesi satan iş yerine operasyon - ANKARA

- Kaçak bilgisayar malzemesi satan iş yerine polislerin gelmesi - İş yerindeki malzemelerKaçak bilgisayar malzemesi satan iş yerine operasyon - Operasyonda, yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen bin 103 bilgisayar malzemesi ele geçirildiANKARA (AA) - Başkentte bir iş yerine düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan getirildiği tespit edilen bin 103 bilgisayar malzemesine el konuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kızılay'da bir mağazada, yasa dışı yollardan getirilen bilgisayar malzemesi satıldığı bilgisine ulaştı.M.F'ye ait iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, aralarında dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilecek kasa, batarya ve adaptör ile hard disk, ekran kartı çipi, CD ve DVD okuyucularının bulunduğu bin 103 ürün buldu.Şüpheli M.F'nin, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Polis Dizüstü Bilgisayar Muhalefet 

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