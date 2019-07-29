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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak avlanmış 3 bin kurbağa ele geçirildi - ADIYAMAN Haberi

Kaçak avlanmış 3 bin kurbağa ele geçirildi - ADIYAMAN Haberi

- Yakalanan kurbağalardan görüntü Adıyaman 'da kaçak avlanmış 3 bin kurbağa ele geçirildi - Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir otomobilde kaçak avlanmış 3 bin kurbağa ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman - Diyarbakır kara yolu Nissibi Köprüsü yakınlarında şüphe üzerine İ.İ. idaresineki otomobili durdurdu.Araçta yapılan aramada, çuvallar içerisinde kaçak avlanan 3 bin kurbağa bulundu.Otomobildeki İ. İ, A.Y, V. İ, H.İ. ve S.İ. gözaltına alındı.Kurbağalar doğaya salınmak üzere Gerger İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaçak Bild Akalan Kurbağa 

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