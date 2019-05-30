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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildi - VAN

Kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildi - VAN



: - Balıkların ağdan kurtarılması Van 'da kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 5 ton inci kefali ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve av yasağı olan 15 Nisan - 15 Temmuz'da tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunması için denetimlerini sürdürüyor.Muradiye Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı, Çevre Timi ve Edremit Bot Timi ekipleri tarafından Yalındüz Mahallesi göl sahilinde 450 metre ağ ve kaçak avlanılmış 5 ton inci kefali ele geçirildi.İnci kefalleri ve ağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

İnci Kefali Kaçak Av Yasağı 

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