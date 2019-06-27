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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak avlanan inci kefalleri Van Gölü'ne bırakıldı - VAN Haberi

Kaçak avlanan inci kefalleri Van Gölü'ne bırakıldı - VAN Haberi

- Jandarmanın ağları toplaması ve balıkları göle bırakmasıKaçak avlanan inci kefalleri Van Gölü'ne bırakıldıVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde, kaçak avlanan bir ton 600 kilogram inci kefali, Van Gölü'ne bırakıldı.İl Jandarma Komutanlığı, av yasağı döneminde kaçak avlanan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ile Edremit Jandarma Komutanlığının Bot Tim Komutanlığı ekiplerince, Yalındüz Mahallesi'nde yapılan devriye esnasında, dere yatağında 700 ile 500 metre uzunluğunda 2 manyat tipi ağ ele geçirildi.Deredeki ağlara takılan bir ton 600 kilogram canlı inci kefali, ekiplerce Van Gölü'ne bırakıldı.Ağlar, Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Uzunlu İnci Kefali Jandarma Av Yasağı Dere Yatağı 

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