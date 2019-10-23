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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Kaçak avcıya suçüstü

- Kaçak avcıya suçüstü

-Olay yerinden görüntü

Para Cezası Akalan Sahil Güvenlik 

--Genel görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Aliağa ilçesinde, avda kullanılması yasak olan tırıvırı ile balık avlayan bir kişi suçüstü yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Avcı Ramadan Parkındaki sahil kısmında inceleme yaptı. Sahilde, avda kullanılması yasak olan yaklaşık yarım metrekare büyüklüğünde ve ucunda mini bir kurşun ağırlığı bulunan ağla balık avlanan şahıs suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemelere sahil güvenlik ekibi tarafından el konulurken, tırıvırı avcılığı yapan şahsa bin 635 TL para cezası uygulanacağı belirtildi. (İHE-HG-
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