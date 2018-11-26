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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak avcılıkla mücadele - ÇANAKKALE

Kaçak avcılıkla mücadele - ÇANAKKALE

- Detay görüntü Çanakkale 'de kaçak avcılıkla mücadele - Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak avlanan 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildiÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak avlanan 500 kilogram deniz patlıcanı bulundu.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kumburun köyünde bulunan balıkçı barınağına operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir balıkçı teknesi ile bir araçta çuvallar ve kasalar içerisinde kaçak yollarla avlandığı tespit edilen 500 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.Av yasağına uymayan 7 kişiye, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan bin 322'şer lira ceza kesilirken, ele geçirilen deniz patlıcanları denize bırakıldı.

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