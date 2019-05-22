Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaçak araç operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Kaçak araç operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Hastane Adli Kontrol Yurt Dışı Suç Örgütü Dolandırıcılık 


- Tekirdağ'da organize suç örgütüne yönelik emniyet ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı. Tekirdağ merkezli 3 ilde organize suç örgütünce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yurt dışından getirilen 79 aracın kayıtsız yurda sokulduğunu olayına yönelik Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 5’i polis 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından emniyette işlemleri biten 15 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10’u tutuklanırken 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (HLD-
İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış
Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın ÖldüSokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın Öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı