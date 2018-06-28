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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak akaryakıt satan istasyona baskın Haberi

Kaçak akaryakıt satan istasyona baskın Haberi

Ele geçirilen akaryakıt tankeri ve araçtan detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Atık bitkisel yağlardan elde edilen 19 ton akaryakıt ele geçirildi AFYON KARAHİSAR

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- Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla bir araçta 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tesis de atık-bitkisel yağların geri dönüşüme sokularak yanıcı özellik kazandırıldığı ve kaçak akaryakıt olarak piyasaya sürüldüğünün tespit edildi. Bunun üzerine bahse konu tesis de ve şüpheli bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İş yerinde bulunan ve kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan düzenek emniyet ekiplerince mühürlendi. Konu ile ilgili olarak şüpheli 4 şahıs gözaltına alınarak Akaryakıt Kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.
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