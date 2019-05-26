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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaçak akaryakıt operasyonu...Konteyner içindeki varillerde 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçak akaryakıt operasyonu...Konteyner içindeki varillerde 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Minibüse yüklenmiş kaçak yakıt

Hamzalı Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt Harekete Geç 

-Konteynere girilmesi
-Buradaki kaçak yakıtlar

( ADANA ) ADANA

- Adana'da konteyner içindeki varillerde 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi, Nakliyatçılar Sitesinde bir konteynerde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında konteyner içindeki varillerde 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili Recep K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
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