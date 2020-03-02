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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak akaryakıt operasyonu - İSTANBUL

Kaçak akaryakıt operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan görüntüler - Ele geçirilen malzemelerden görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen 6 operasyonda 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitelerinden toplanan atık yağların karışımlı akaryakıt haline getirildiği ve depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis, 11 - 17 Şubat'ta Bahçelievler, Küçükçekmece, Ataşehir, Ümraniye ve Sultanbeyli'de 6 ayrı adrese düzenlediği operasyonda "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen toplam 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanılan kamyonete el koydu.Operasyonlarda Muhammet E. (35), İshak Ş. (47), Hasan Hüseyin E. (20), Sait İ. (48), Nebi G. (35), Mustafa A. (45), Ferdi O. (38), Mustafa Ç. (47) gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.

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