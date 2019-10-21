Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kaçak akaryakıt operasyonu - İSTANBUL

Kaçak akaryakıt operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan detaylar - Kaçak akaryakıtın ele geçirilmesi detaylar İstanbul 'da kaçak akaryakıt operasyonu - Operasyonda 34 bin 715 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, 34 bin 715 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül - 9 Ekim'de Pendik, Ataşehir, Bahçelievler ve Silivri'de operasyon düzenledi.
Operasyonda, "10 numara yağ" olarak tabir edilen 34 bin 715 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.Ayrıca bir minibüs ve tankere el konuldu.Gözaltına alınan Abdurrahman A. (57), İsak Ş. (51), Haluk Ö. (52) ve Cuma A. (31) hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçak Karya 10 Numara Yağ Kaçak Akaryakıt 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı