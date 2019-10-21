Kaçak akaryakıt operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan detaylar - Kaçak akaryakıtın ele geçirilmesi detaylar İstanbul 'da kaçak akaryakıt operasyonu - Operasyonda 34 bin 715 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, 34 bin 715 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül - 9 Ekim'de Pendik, Ataşehir, Bahçelievler ve Silivri'de operasyon düzenledi. Operasyonda, "10 numara yağ" olarak tabir edilen 34 bin 715 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.Ayrıca bir minibüs ve tankere el konuldu.Gözaltına alınan Abdurrahman A. (57), İsak Ş. (51), Haluk Ö. (52) ve Cuma A. (31) hakkında adli işlem yapıldı.
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