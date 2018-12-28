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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaçak ağaç kesimine soruşturma - KIRKLARELİ Haberi

Kaçak ağaç kesimine soruşturma - KIRKLARELİ Haberi

- İlçeden genel görüntü - Orman İşletme Müdürlüğü deposundaki ağaç ve odunlardan görüntü - Belediye binasından genel görüntüKaçak ağaç kesimine soruşturma - Kırklareli 'nin Kofçaz ilçesinde belediye çalışanlarınca ormanda kaçak ağaç kesildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Kofçaz ilçesinde ormanda kaçak ağaç kestiği iddia edilen 2 belediye personeli hakkında soruşturma açıldı.Alınan bilgiye göre, Kofçaz Belediyesi'nde görevli 2 personel, Topçular köyü yakınlarındaki ormanlık alanda izinsiz kestikleri ağaçları bir kamyon ile belediye bahçesine getirdi.Durumun bildirildiği Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile belediye bahçesinde kesilen ağaçlara el koydu. Kırklareli Valiliğince idari, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında belediye personeli M.S. ile E.S'nin ifadeleri alındı.Belediye Başkanı Mehmet Balcı ise konuyla ilgili soruşturmaların başladığını ve bu aşamada açıklama yapmayacağını kaydetti.

Kaçak Bild Ormanlı Ağaç Kesimi 

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