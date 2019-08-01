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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaçak 21 mülteci termal kameralı drone ile yakalandı İzle

Kaçak 21 mülteci termal kameralı drone ile yakalandı İzle

termal kamera görüntüsü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Güzergah Mülteci Termal Kamera Harekete Geç Kaçış 


- Çanakkale’de polis termal kameralı drone ile takibe aldığı 4 kişiyi ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 21 mülteciyi yakaladı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçış ve geçiş güzergahlarını havadan termal kameralı drone ile izlemeye aldı. Şüpheli 4 İstanbul plakalı araç üzerine yoğunlaşan ekipler, araçları ve içindeki şahısları göz altına aldı. Zanlıların yapılan sorgusunda gösterdikleri yerlerdeki yapılan aramalarda ise 12 can yeleği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı Behramkale Jandarma Karakoluna teslim edilirken, 21 Afgan uyruklu mülteci, Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Operasyonda yakalanan 4 araca ise el konuldu. (Cİ-MŞ)
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