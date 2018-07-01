- Kabotaj bayramı şölen havasında kutlandı

-YÜZME YARIŞMALARI

-TEKNE YARIŞMALARI,

-HALAT ATMA YARIŞMALARI

-ÖRDEK KAPMACA YARIŞMASI

-YAĞLI DİREKTEN BAYRAK ALMA YARIŞMASI



( DÜZCE )- Yağlı direkten Bayrak kapma yarışması yoğun ilgiyle izlendi- Ördek kapmaca yarışmasında ördek boğulma tehlikesi atlattı DÜZCE



- Akçakoca’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı şölen havası içersinde yapıldı. Bir çok yarışmalar düzenlendi.

Sporcular izleyenlerden bol bol alkış aldı. Akçakoca Balıkçı barınağında düzenlenen Kabotaj bayramında 100 metre Erkek ve Bayanlar, 200 metre erkek yüzme yarışmaları, tek kürek, 4 kürek 6 kürek tekne yarışları düzenlendi.

Ayrıca yarışlar arasında halat atmaca, ördek kapmaca, yağlı direk üzerinden Türk bayrağı alma yarışları ilgiyle izlendi. Yarışlar arasında yelken gösterisi ve jetski gösterileri düzenlendi.

Ördek kapmaca yarışında çok sayıda yüzücü ördeği kapmaları sırasında örden boğulma tehlikesi geçirdi ve örden jet ski tarafından karaya ulaştırıldı. Yarışlar sırasında bazı sprcular karaya çıkmaları sırasında midye kesiği yaşandı. Sağlık ekipleri müdahale etti. Kabotaj bayramına çok sayıda vatandaş katılırken,Kabotaj bayramının önemine ilşkin konuşmaları Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk yaptı. Kabotaj bayramında yarışlara katılan sporculara çeşitli madalya, kupa ve para ödülleri verildi.

(TT-

