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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Kabotaj Bayramı'na sessiz kutlama

Kabotaj Bayramı'na sessiz kutlama

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören

Politika Saygı Duruşu Uygarlık Hassasiyet İstiklal 

-Bandırma Belediye Bandosu
-Saygı duruşu ve istiklal marşı
-Töreni balkonlarından takip eden baba oğul ve vatandaşlar
-Liman Başkanı Bahadır Ay'ın konuşması
-Protokol ve vatandaşların römorköre binişleri
-Römorköre eşlik eden zodyac bot
-Deniz Şehitleri adına çelengin denize atılması
-Deniz üzerindeki çelenk
-Römorkörden denize su fışkırtılması
-Toplu fotoğraf çekilmesi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi.
Her yıl yapılan törenlerde bu kez ilçedeki okullarda Yüksek Öğretime Giriş Sınavı yapılması nedeniyle daha hassas davranıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Bandırma Liman Başkanı Bahadır Ay, günün anlam ve önemine dair konuşması yaptı. Ay konuşmasında "Denizciliğin her kesimi için akılcı, gerçekçi ve cesur politikalar üretip uygulamadıkça Türk Denizciliğinin dolayısıyla Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma özleminin gerçekleşmeyeceği bilinciyle, bir deniz ülkesi değil, bir denizci ülkesi olma yolunda çaba göstermeliyiz" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Bandırma Liman Başkanı Bahadır Ay, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve vatandaşlar iki römorkör ile denize açılarak üzerinde "Deniz Şehitlerine" yazılı siyah çelengi denize attı. Çelengin atılmasının ardından römorkörler deniz üzerinde fıskiyeleri ile su sıkarak kutlamalara renk kattı. Her yıl törenler esnasında gerçekleştirilen ve limandaki tüm demirli gemilerin siren çalması ve denize açılan römorkörlerin sirenlerini çalmaları uygulamaları aynı saatlerde okullarda devam eden Yüksek Öğretime Giriş Sınavları nedeniyle gerçekleştirilmeyerek hassasiyet gösterildi.
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