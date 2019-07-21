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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kablo ve su sayacı hırsızları yakalandı...Hırsızlar kamerada Haberi

Kablo ve su sayacı hırsızları yakalandı...Hırsızlar kamerada Haberi

Güvenlik kamerası görüntü

Akalan Kamera Nadan Hırsız Su Sayacı 

-Bir kişinin gözcülük yapması
-Apartmandan su sayaçlarını çalan kişinin sırtında çuvalla gelmesi
-2 hırsızın bölgeden gitmesi

( MERSİN )- Mersin'de telefon ve aydınlatma kabloları ile su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alından 2 kişi, tutuklandı- Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahısların rahat tavırları pes dedirtti MERSİN

- Mersin'de telefon ve aydınlatma kabloları ile su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alından 2 kişi, tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, yapılan uygulamada durumundan şüphelenip durdurulan taksi içerinde 17 adet su sayacı, demir kesme makası, anahtar ve benzeri gibi malzemelerle yakalanan A.K. ve M.R.G. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirildi.
Şahıslarla ilgili geriye dönük yapılan araştırmada merkez Yenişehir ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde telefon ve aydınlatma kabloları ile İnönü Mahallesi'nde boş bir binadan 17 su sayacının çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan şahısların su sayaçlarını çaldıktan sonra götürme anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülere göre bir kişi gözcülük yaparken, diğer şahısta çuvala koyduğu su sayaçlarını alarak geliyor. Birinin sırtına aldığı çuvalla bölgeden uzaklaşan şahısların rahat tavırları görenlere pes dedirtti.
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