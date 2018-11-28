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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kablo hırsızlığına tutuklama - ANKARA

Kablo hırsızlığına tutuklama - ANKARA

- Kahramankazan adliyesinden detay - Tutuklanan zanlının adliyeden çıkarılışı Ankara 'da kablo hırsızlığına tutuklama - Kahramankazan'da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Fatih Mahallesi Ankara Bulvarı'nda 2 hafta önce 550 metre uzunluğundaki iletişim kablosu hırsızlığına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını 2 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda, şüpheli İsa D'yi (30) gözaltına aldı.Benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İnternet hizmeti aksadıKabloların çalınması nedeniyle mahallede internet hizmeti 1 hafta süreyle aksadı. Yeni hat döşenmesinin ardından mahallede internet hizmeti normale döndü.Yetkililer, benzer bir olayın yaşanmaması için ilçe genelinde fiber kablo döşeneceğini bildirdi.

Uzunlu Bild Kamera Hırsız İnter 

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