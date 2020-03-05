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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kablo hırsızlığına 2 tutuklama

Kablo hırsızlığına 2 tutuklama

Jandarma araçlarını hareketi

Kesk Barla Suç Örgütü Hırsız 

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması
-Ele geçirilen malzemeler

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan ilçesinde enerji nakil kablo hırsızlığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, suç örgütü lideri H.A. ile birlikte Ş.C.B., A.Ö., L.K. ve E.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı tespit edilen 1 adet direk tırmanmada kullanılan emniyet halatı, 1 adet matkap ile çok sayıda yan keski, pense, kerpeten, tornavida, çekiç, anahtar göbeği, anahtar takımları ve çeşitli malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili H.A. ile Ş.C.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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