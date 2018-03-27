Kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - TEKİRDAĞ
- Zanlıların kablo hırsızlığına it güvenlik kamerası görüntüsü Tekirdağ 'da kablo hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da meydana gelen kablo hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.Alınan bilgiye göre, kent genelinde son iki yılda 30 kez Türk Telekom'a ait haberleşme kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma yapan güvenlik güçleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık olaylarını aydınlatıyor.Söz konusu kamera görüntülerinden birinde, Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'ne ticari araçla gelen hırsızların rögar kapağını açtığı ve kestikleri kabloları araca yüklediği görülüyor. Tekirdağ ve ilçelerinde kablo hırsızlığına karışan kişilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.