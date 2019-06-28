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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kablo hırsızları jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı - ELAZIĞ

Kablo hırsızları jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı - ELAZIĞ

- Kablo hırsızları jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı - Zanlıların bulunduğu otomobilde ekiplerin arama yapması - Otomobilin bagajında kazan ve çalıntı kablo bulunmasıKablo hırsızları jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da 2 bin metre kablo çalan 3 zanlı, jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ - Diyarbakır kara yolunun Kuyulu köyü mevkisinden geçen Türk Telekom Müdürlüğüne ait 2 bin metrelik telefon kablosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Çevredeki KGYS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli otomobilin plakasını tespit etti.Otomobilin bulunamaması üzerine ekipler, jandarma ve emniyete ait plaka tanıma sistemleri üzerinden Kafes programıyla aracı takibe aldı.Keban ilçesine doğru gittiği belirlenen otomobildeki 3 şüpheli ekiplerce yakalandı.Araçta çalıntı kablolar, eritme işlemi için iki kazan, kesim aletleri ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek bulundu.Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Uyuşturucu Güvenlik Kamerası Hırsız Telefon Kablosu 

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