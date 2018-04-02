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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kablo hırsızı suç üstü yakalandı

Kablo hırsızı suç üstü yakalandı

Jandarmanın gelişi

Uzunlu Sabıka Kaydı Akalan Hırsız 

-Şahıstan görüntü
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-Adliyeden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Besni ilçesinde sondaj kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında Besni’ye bağlı Üçgöz Köyü Değirmendere mevkiinde Abuzer Yılmaz ve Mehmet Dağ isimli çiftçilere ait sondaj kablolarını çalmaya çalışan M.K.'yı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahsın aracında yapılan aramalarda aynı zamanda yaklaşık 50 metre uzunluğunda da sondaj kablosu ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şahsın Adıyaman merkezde hurdacılık işi yaptığı daha önceden hırsızlık gibi olaylardan çok sayıda sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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