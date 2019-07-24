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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı Haberi

Kablo hırsızı 4 kişi yakalandı Haberi

- Hırsızların adliyeye sevk edilmesinden detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

Akalan Hırsız 


- Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Tortum İlçesinde ki 4 kablo hırsızı yakalandı. Tortum ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde (4) şahıs iletişim hatlarından kablo çaldıkları esnada suçüstü olarak yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda şahısların kullanmış olduğu (1) adet araç, kablo kesme ve taşımada kullanılan aparatlar, çalınan iletişim kabloları ile hırsızlık suçunda kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle birlikte toplamda (4) şahıs göz altına alınarak adli makamlara sevk edildikten sonra, (3) şahıs tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevine konuldu.
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