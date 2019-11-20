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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kablo çalmaya çalışırken akıma kapılan kişi öldü - KAYSERİ

Kablo çalmaya çalışırken akıma kapılan kişi öldü - KAYSERİ



- Olay yeri - Ölen kişinin tabuta konulması ve cenaze arabasına taşınması - Cenaze aracının olay yerinden ayrılışı Kayseri 'de kablo çalmaya çalışırken akıma kapılan kişi öldüKAYSERİ (AA) - Kayseri ’nin merkez Melikgazi ilçesinde elektrik kablosu çalmaya çalışan kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’ndeki boş arazide yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin akıma kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri, ölen kişinin elektrik direğinden kablo çalmaya çalışırken akıma kapılarak yere düştüğünü tespit etti.

Elektrik Kablosu Cenaze Arabası Elektrik Direği Cenaze Güvenlik Güçleri 

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