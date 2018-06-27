Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kablo borusunda sıkışan kedi kurtarıldı - KONYA Haberi

Kablo borusunda sıkışan kedi kurtarıldı - KONYA Haberi

- AFAD ekiplerinin kediyi kurtarma görüntüleri - Kedinin kurtulmasının detayları - Konya 'da 1,5 metre derinliğindeki jeneratör kablo borusunda mahsur kalan kedi yavrusu AFAD ekiplerince çıkarıldıKONYA (AA) - Konya 'da, İŞ - KUR binasına ait jeneratörün kablolarının geçtiği boru içerisinde sıkışan yavru kedi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Mürşitpınar Sokak'taki İŞ - KUR binasına ait jeneratörün bulunduğu bölgeden kedi sesi gelmesi üzerine çevredekiler AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Ekipler, jeneratörün kablolarının geçtiği boruda kablolu seyyar kamerayla yaptığı incelemede, kedinin 1,5 metre derinde olduğunu tespit etti.Borunun geçtiği beton zemini kıran ekipler, kedi yavrusunu çıkardı. Yaklaşık 3 gündür boru içerisinde mahsur kaldığı öğrenilen kediye süt verildi.
Kedi yavrusu, kontrol için Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü.

Mahsur Kaldı Kamera Yavru Kedi Trol 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı