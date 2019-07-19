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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Kabil Üniversitesinde Patlama: 8 Ölü, 33 Yaralı İzle

- Kabil Üniversitesinde Patlama: 8 Ölü, 33 Yaralı İzle

saldırı bölgesi

( KABİL ) - Kabil Üniversitesinde patlama: 8 ölü, 33 yaralı KABİL

Polis Başkent Öğrenciler Saldırı Bombalı Araç 


- Afganistan'daki Kabil Üniversitesinin girişinde sınav yoğunluğu olduğu sırada bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil’deki Kabil Üniversitesinin girişinde bir patlama meydana geldi. Kabil polisine göre, araç içine yerleştirilen bomba, sınav için erken saatlerde okula gelen öğrencilerin arasında infilak etti. Sağlık Bakanı Sözcüsü Vahidullah Mayar, “Olayda 8 vatandaşımız yaşamını yitirdi ve 33 kişi yaralandı” dedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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