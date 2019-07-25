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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Kabil’deki Saldırılarda Ölü Sayısı 11’e Yükseldi Haberi

- Kabil’deki Saldırılarda Ölü Sayısı 11’e Yükseldi Haberi

Olay yeri

Görgü Tanığı Bombalı Saldırı Uluslararası Başkent Saldırı 

-Röp.

( KABİL ) - Kabil’deki saldırılarda ölü sayısı 11’e yükseldi KABİL

- Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen 3 ayrı patlamada ölü sayısının 11’e yükseldiği, 45 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, Kabil’de yerel saatle sabah 08.00 sularında Maden Bakanlığı çalışanlarını taşıyan minibüse motosikletle bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Rahimi, yardım için olay yerine gelenlere yönelik ikinci bir bombalı saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.
Kabil’in doğu bölgesinde de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi. Yoldan geçen uluslararası askeri kuvvetler konvoyunu hedef alan saldırıyı Taliban’ın üstlendiği kaydedildi. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İlk patlamanın yaşandığı olay yerindeki bir görgü tanığı, “Arabamı yeni yeni durdurmuştum. Tehlikeli bir patlama oldu. Yakında bir konteyner vardı oraya kendimi saklandım. Tekrar çıktığımda arabamın camlarının kırılıp döküldüğünü gördüm. Etrafta ölü ve yaralılar vardı. Devlet memurları can çekişiyordu. Polis olay yerini sardı ve herkesi olay yerinden uzaklaştırdı” ifadelerini kullandı.
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