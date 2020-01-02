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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Kabil’de sokaklar beyaza büründü

- Kabil’de sokaklar beyaza büründü

Kar görüntüleri

Gökyüzü Hava Kirliliği Kardan Adam Kar Yağışı Yeni Yıl 

-Röp.ler

( KABİL ) KABİL

- Afganistan’ın başkenti Kabil’de mevsimin ilk kar yağışının etkili olmasının ardından sokaklar beyaza büründü. Afganistan yeni yıla kar yağışıyla başladı.
Soğuk hava ile birlikte etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Kabil’de sokaklar beyaza büründü. Dün sabah başlayan kar yağışı, ülkenin doğusundaki illerde de etkisini gösterdi. Kabil’in kuzeydoğusundaki Hindukuş Dağları beyaz örtüyle kaplanırken, Salang geçidinde kar nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Sokaklara çıkan çocuklar ve gençler kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Kabil’de sıcaklıkların eksi 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Kabil’de yaşayan Muhammed Haseeb, “Çok mutluyuz. Kabil’in havası çok kirliydi. Her taraf toz dumandı. Evden dışarıya çıkamıyorduk. Hatta nefes alamıyorduk. Allah’a binlerce şükürler olsun bugün bize bu nimeti yağdırdı. Çok mutluyuz arkadaşlarla bugün parka çıktık kar topu oynadık, gezdik, inşallah haftalarca kar yağar” dedi.
Muhammed Yaseer ise “Çok mutluyum. Kar topu oynamayı çok seviyorum. Bugün parka geldim çok eğlendim” dedi.
Öte yandan, Kabil’de geçtiğimiz haftalarda hava kirliliği nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kaplamıştı.
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