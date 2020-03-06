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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- Kabil’de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 18 yaralı

- Kabil’de siyasilerin katıldığı törene saldırı: 18 yaralı

Olay yerinden görüntü

Yarış Güvenlik Güçleri Nadan Başkent Saldırı 

-Patlama anı

( KABİL ) KABİL

- Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah’ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen saldırıda 18 kişi yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin ölüm yıl dönümü merasimine saldırı gerçekleştirildi.
Olayda 18 kişi yaralanırken, törene katılanlar tahliye edildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi bir binadan ateş açıldığını ifade ederek siyasilerin güvenli bir alana alındığını ifade etti.
Bölge güvenlik güçlerince kontrol altına alındı. Dr. Abdullah’ın Sözcüsü Mujib Rahimi, Abdullah Abdullah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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