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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
- Kabil’de Patlama: 13 Yaralı

- Kabil’de Patlama: 13 Yaralı

patlamanın gerçekleştiği olay yeri

( KABİL ) - Kabil’de patlama: 13 yaralı KABİL

Silahlı Saldırgan Bild Gesi Başkent Saldırı 


- Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, silahlı saldırganların Kabil’in 4’üncü bölgesine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ve sonrasında da etrafa ateş açtığını söyledi.

Rahimi, saldırganların sonrasında 'Yeşil Akımı Partisi'nin bürosuna girdiğini de ifade etti.
Afganistan Sağlık Bakanlığı, olayda 13 kişinin yaralandığını kaydetti.
Özel kuvvetlerin olay yerine intikal ettiği ve operasyonun başlatıldığı bildirildi.

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