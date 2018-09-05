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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Kabil’de Ölü Sayısı 30’a Yükseldi

- Kabil’de Ölü Sayısı 30’a Yükseldi

patlama sonrası yaralılar hastaneye kaldırılıyor

Hastane Başkent Güreş Saldırı 

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( KABİL ) - Kabil’de ölü sayısı 30’a yükseldi KABİL

- Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen çifte patlamada ölü sayısının 30’a yükseldiği belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necip Daniş tarafından yapılan açıklamada, Kabil’de bir intihar bombacısının güreş kulübünü hedef aldığı, güreş kulübü yakınında da bomba yüklü bir aracın patlatıldığı ifade edildi. Daniş, çifte saldırıda ölü sayısının 30'a yükseldiğini, 70 kişinin yaralandığını ve yaralılar arasında 2 Afgan gazetecinin bulunduğunu açıkladı.
Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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