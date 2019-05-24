- Kabil’de camide patlama: 1 ölü

-görgü tanıkları



( KABİL ) KABİL



- Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camide yaşanan patlamada imam hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Başkent Kabil’in 9. bölgesinde bir camiye yerleştirilen bomba patladı. Olayda imam hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Bombanın minbere yerleştirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, imam Maulvi Paihan’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Muhammed Fehim adlı görgü tanığı, Camide cuma namazı sırasında bir patlama olduğunu ifade ederek, "Baktım ki zavallı imam şehit olmuş, yaralılar vardı. Sonra oradan ayrıldık" dedi.

Kabil Emniyet Komutanlığın Sözcüsü Ferdevs Faramarz, önceden yerleştirilen bombanın patladığını ifade ederek, imamın hayatını kaybettiğini sivillerin de yaralandığını dile getirdi.

