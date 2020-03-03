Kabe kokulu gençlerden Mehmetçiğe dua

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Şahinbey Belediyesi tarafından Umreye gönderilen gençler, aileleri ile birlikte rejim güçlerinin hain saldırısı sonrasında şehit düşen Mehmetçiklerimiz için dua etti. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, kurum müdürleri, aileler ve öğrenciler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahi, şiir ve dualar okundu. “Coğrafyamız çok önemli bir noktada” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mehmetçiklerimiz sayesinde ülkemizde ezanların okunduğunu ve ibadetlerin yapılabildiğini belirterek, “Umre organizasyonu güzel bir organizasyon. Her insanın gitmek istediği bir yer. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etmek gerçekten çok önemli. Bazen bizlere Umre’ye en yüksek puanı alanlar gitsin diye teklifler geliyor. Ancak, o zaman sadece 1 okuldan 3 ten fazla öğrenci gitmiş olacak ve daha az sayıda okul bu projeden faydalanmış olacak. Bizde bu organizasyonu genele yayarak, her okuldan 3 öğrenci götürüyoruz ve diğer öğrencilere de örnek olmalarını istiyoruz. Bu anlamda Umreye giden öğrencilerimiz okullarında diğer öğrencilerin rehberi olacak. Ülkemiz dünyanın göz bebeği noktasında. Coğrafyamız çok önemli bir noktada ve etrafımız hep kan gölü. Burası Avrupa’da herhangi bir ülke değil. Bu bölgede hep sıkıntılar olmuş ve şehitler verilmiş. Bir toprağın vatan olabilmesi için şehit kanı ile sulanması gerekiyor. Çok şükür ezanımız okunuyor, ibadetlerimizi yapabiliyoruz. Eğer Kahraman Ordumuz bu mücadeleyi yapmasa biz bunların hiçbirini yapamazdık. Allah güvenlik güçlerimizden razı olsun. Kahraman askerlerimize ve tüm güvenlik güçlerimize sürekli dua edelim. Rabbim Şehitlerimizin şehadetini makbul eylesin” dedi.

“Gençlerimiz milli şuurla yetişmeli” Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, yaşanan hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimiz için büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Sizlerle bir araya gelmek ayrı bir mutluluk. Umre’ye gidip geldikten sonra yapılan ibadetin sadece orada kalmaması gerekiyordu. Orada kurduğunuz dostluğun ve kardeşliğin yaşadığınız sürece devam etmesini istiyoruz. Yaşanan üzücü bir olay neticesinde şehit olan Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Okullara yaptığımız ziyaretlerde bu olay karşısında gençlerimizin duygusal hareket ettiklerini gördük. Gençlerimize; eğer bu şehitler geliyorsa, 100 yıl öncesinden gençlerimize vatan sevgisini; çalışmaya dönüştüre bilmenin aşkını vermediğimizden kaynaklandığını ifade ettim. Bugün bizim kendimize ait milli hava savunma sistemimiz olsaydı belki bu şehitlerimiz olmayacaktı. Nasıl bundan 10-15 yıl önce sizler gibi genç olan Selçuk Bayraktar abiniz bize İHA ve SİHA verilmediğinde bunu kendine dert edinip ‘bu ülkenin milli İHA ve SİHA’sını yapacağım’ deyip, bugün bunu başarmışsa ve teröre karşı aldığımız başarılı sonuçları bunlarla yapabiliyoruz. Bugünkü gençlerimizden de bu şuurla hareket etmelerini bekliyoruz” dedi.

Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, şehitler için bir araya gelip dua etmek için böyle bir organizasyonun düzenlendiğini belirterek, “Hac ve Umreye giderken giderken birçok gencimizin hocam biz ibadetlerimizi yapmıyorduk. Ama Umre’ye gidip döndükten sonra elhamdülillah ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Dediklerini biliyoruz. Rabbim buna vesile olan ve destek olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Şahinbey İlçe Müftü Mahmut Arcaklıoğlu, Umre’ye giden öğrencilere Umre ziyaretiyle ilgili sorular sorarak küçük bir yarışma düzenledi doğru cevap veren öğrencilere ise Şahinbey Belediyesi tarafından hediyeler verildi.

(MFT-SD-Y)



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