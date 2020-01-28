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28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Kabe’de depremzedeler için dua Haberi

- Kabe’de depremzedeler için dua Haberi

Kabe’de tavaf yapılması

Şehit Depremzede Kutsal Topraklar Kutsal Toprak Yarıyıl Tatili 

-Depremzedeler için dua

( MEKKE ) MEKKE

- Umre için kutsal topraklara giden Malatyalılar, depremde vefat edenler ve zarar görenler için dua etti. Kutsal topraklarda bulunan Malatyalılar, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve mağdur olanlar için dualarını eksik etmedi. Malatya’dan yarıyıl tatilinde Mustafa Karmış koordinesinde umreye gidenler hep bir ağızdan, "Allah’ım, ülkemizde meydana gelen depremde şehit olan kardeşlerimiz var. Yarabbi, geride kalan yakınlarına ne olur yardım eyle. Yarabbi yaralarını sarabilmeyi nasip et Allah’ım. Yakınları vefat edenlere sabırlar ihsan eyle. Yarabbi onlara yardım et. Bize de onlara yardım edebilmeyi nasip et. Amin” diyerek dua etti.
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