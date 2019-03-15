Kabataş Transfer Merkezi'nde Adalar ve Boğaz hattı seferleri başladı İzle

-Yolculara karanfil verilmesi

-İskeleden ve vapurlardan görüntüler

-Vatandaşlar röp.

-drone görüntüleri

-Detaylar



( İSTANBUL )- Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı hizmete başladı İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ilk etabı tamamlanan, “Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi” projesi ile bugün itibariyle Adalar ve Boğaz hattına düzenli vapur seferlerine başladı.

İBB Beyaz Masa ekibi tarafından ise vapur seferlerinin ilk yolcularına karanfil dağıtıldı. Temmuz 2016’da yapımına başlanan Kabataş meydanı ve transfer merkezi projesinin ilk etabı tamamlandı. Projenin ilk etabında; şehir hatları’na ait 708 metrekarelik geçici terminal binası ile şehir hatlarının sefer yapacağı ve gemi bağlayacağı 2 iskelenin yapımı bitirildi. 3 ayrı yolcu salonu, iskele amirliği, personel donatı alanından oluşan iskele binasına, sefer saatlerini gösteren dijital panolar, biletmatik ve turnikeler yerleştirildi. Bugün itibari ile de Adalar ve Boğaz hattında düzenlenen seferler başladı.

İBB Beyaz Masa ekibi tarafından ise vapur seferlerinin ilk yolcularına karanfil dağıtıldı. “Uzun süredir beklediğimiz bir hizmetti” İskeleyi çok beğendiğini ifade eden “Uzun süredir beklediğimiz bir projeydi. Bir kısmı bugün hizmete açıldı. Bundan gayet mutluyuz. Çünkü baya bir mağdur olmuştuk. Artık daha da rahatlayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesine gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yapı olmuş. Bina ve iskeleler çok güzel” diye konuştu.



