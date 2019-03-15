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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kabataş'tan Adalar ve Boğaz hattı vapur seferleri tekrar başladı - İSTANBUL

Kabataş'tan Adalar ve Boğaz hattı vapur seferleri tekrar başladı - İSTANBUL

- Genel görüntüler - İlk yolculara karanfil verilmesiKabataş'tan seferler başladı - Şehir Hatlarının, Kabataş'tan Adalar ve Boğaz hattına düzenli deneme seferleri başladıİSTANBUL (AA) - Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabının tamamlanmasının ardından Şehir Hatları, Kabataş'tan Adalar ve Boğaz hattına seferlere başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, 2016 yılının temmuz ayında yapımına başladığı "Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi"nin ilk etabının tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 yıl ara verilen Adalar ve Boğaz Hattı vapur seferleri, bu sabah başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekibi, ilk seferini yapan yolculara karanfil verdi.15 Mart - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek deneme seferleri, Kabataş - Adalar yönünde sabah ve akşam pik saatlerde gidiş yönünde Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.İkinci etabı devam eden proje nedeniyle kısmi olarak hizmete alınan Adalar hattında, hafta içi ve Cumartesi günleri ilk sefer saat 06.35, pazar ve tatil günlerinde ilk sefer saat 07.15'te başlayacak. Gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden hatta son sefer, saat 22.45 olarak belirlendi. Ayrıca 1 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Adalar hattına, saat 21.15 seferi de ilave edilecek.Şehir Hatları AŞ, bugün Kabataş'tan Boğaz hattı seferlerini de başlatacak. Bu hatta, hafta içi ve cumartesi günleri düzenlenen deneme seferleri sabah ve akşam saatlerinde yapılacak.

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