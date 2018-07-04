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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kabataş’ta sarhoş şahsa taksiciden şok tepki

Kabataş’ta sarhoş şahsa taksiciden şok tepki

Sarhoş şahıs

Polis Kamera Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ortalığı birbirine katması
-Sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi
-Şahsın polisle tartışması
-Küfürler savurması
-Taksiye binmesi
-Taksicinin inmesi ve gelmesi
-Polis ekiplerine kullandığı ifadeler
-Polisin cevap vermesi
-Şahsın taksiden indirilmesi
-Araca tekme atması ve uzaklaşması
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL-HD)- Beyoğlu’nda aşırı dozda alkol alan şahıs ortalığı birbirine kattı İSTANBUL

- Kabataş’ta alkolün etkisindeki şahıs ortalığı birbirine kattı. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ederek güçlükle zapt etmeye çalıştığı şahıs, bindiği takside devlete küfür edince çileden çıkan taksici araçtan inerek polis ekiplerine, “Ben devlet düşmanlarını arabama almam” dedi.
Olay, dün saat 10.45 sıralarında Beyoğlu Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkolün etkisindeki şahıs, cadde üzerinde bağırarak vatandaşları rahatsız etmeye başladı.
Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı ekipler, alkollü şahıs ile konuşarak zapt etmeye çalıştı. Burnundan kan akan şahıs için gelen sağlık ekipleri de onu araca aldı. Ancak burada da taşkınlık çıkartan şahıs ardından araçtan indi. Küfürler savurarak taksiye bindi Şahıs bir süre de burada polis ekipleriyle tartıştı. Kendinde olmadığı için müdahale etmeyerek, sakince zapt etmeye çalışan polisten uzaklaşan şahıs bu kez de küfür etmeye başladı.
Devlete küfürler eden şahıs ardından çağrılan taksiye bindi. Ancak şahıs burada da rahat durmayarak küfür etmeye devam etti. Bunun üzerine duruma sinirlenen taksici araçtan inerek polis ekiplerine yanına geldi. “Siz mi müdahale edeceksiniz ben mi edeyim?” Ekiplerin yanına gelen taksici sinirlenerek onlara, “Siz mi müdahale edeceksiniz ben mi edeyim?” dedi.
Polisin, “Kendinde değil sarhoş” demesi üzerine daha da sinirlenen taksici, “Ben devlet düşmanlarını arabama almam, bunu indirin” diye karşılık verdi. Taksici ile polisin kısa süreli tartışmasının ardından şahıs vatandaşlar tarafından araçtan indirildi. Şahıs inerken de araca tekme attı. Bölgeden uzaklaştırılan şahıs ardından kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
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