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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza giderildi - İSTANBUL

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza giderildi - İSTANBUL

- Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı - Tramvay hattında yapılan çalışmalar - Tramvay seferlerinin başlaması GÜNCELLEME - Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza - Arıza nedeniyle bir süre tek yönde hizmet veren tramvayın seferleri normale döndüİSTANBUL (AA) - Kabataş - Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza giderildi.Hattın Yusufpaşa durağı çıkışında Topkapı istikametindeki rayda, henüz belirlenemeyen nedenle kırık meydana geldi. Bunun üzerine seferler, tek yönde durduruldu. İETT, mağduriyet yaşanmaması için 6 otobüs devreye soktu. Otobüsler, Beyazıt ile Fındıkzade arasında tramvay hattında hizmet verdi.Tramvay hattındaki duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.
Ekiplerin çalışması sonucunda arıza giderildi. İçerisinde yolcu bulunmayan bir tramvayla deneme sürüşünün ardından seferler normale döndü.

Deneme Sürüşü 

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