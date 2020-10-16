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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kabak Koyu’ndaki yangında çok sayıda bungalov kül oldu

Kabak Koyu’ndaki yangında çok sayıda bungalov kül oldu

- Ekiplerin yangına müdahalesi

Ahşap Ev Bungalov Ormana Ormanlı Yangına Müdahale 

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( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde bungalov evlerin bulunduğu koyda yangın çıktı. Yangında çok sayıda bungalov kül olurken, ormana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Fethiye’nin Faralya Mahallesi Kabak Koyu’nda bir kampta yangın çıktı. Dumanların çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma, Sağlık ve Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bungalov tarzı ahşap evlerde çıkan ve ormana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 6 ahşap ev ile 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. (MY-OD-Y)
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