Kabadüz’de 500 fidan toprakla buluştu Haberi

-Fidanların taşınması

-Belediye Başkanı Yener Kaya röp.

-Öğrenci röp.



( ORDU ) ORDU



- Kabadüz Kaymakam Mustafa Uğur Özerden ve Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası'nda öğrencilerle birlikte 500 fidanı toprakla buluşturdu. Orman Haftası kapsamında, Orman İşletme Şefliğince getirilen fidanların yanı sıra Kabadüz Belediyesi tarafından getirilen çam ve ladin fidanları Çambaşı Yaylası'nda iki ayrı alana dikildi. Etkinliğe Kaymakam Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Yener Kaya, Orman İşletme Şefliği yetkilileri, İlçe Milli Eğitim Müdür Salih Baş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Kaymakam Özerden ve Belediye Başkanı Kaya öğrencilerle birlikte çam ve ladin fidanlarını dikti. Öğrencilerle birlikte fidan diken Kaymakam Özerden ve Belediye Başkanı Kaya, öğrencilere fidan dikmenin önemini anlattılar. Fidan dikiminin ardından günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

