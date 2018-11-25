Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar renklerinin görsel şöleni - SAMSUN

Kabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar renklerinin görsel şöleni - SAMSUN

- Kabeceviz Şelalesi'nin havadan görüntülenmesi - Şelalenin akışı - Fotoğrafçıların pozlama yapması - Fotoğrafçılarla röportajKabaceviz Şelaleleri'nde sonbahar renklerinin görsel şöleni - Samsun 'un Çarşamba ilçesine bağlı Kabaceviz köyü yakınlarında bulunan ve köyle aynı isme sahip şelalenin çevresindeki ağaçlar, sonbaharda sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünerek seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor - Doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi pek çok imkan sunan Kabaceviz Şelaleleri, ziyaretçilerine "saklı cennet" hissi uyandırıyorSAMSUN (AA) - YAŞAR KARAMAN - Samsun 'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, sonbaharda sararan yaprakların arasında farklı bir güzellik sunuyor.Kabaceviz köyü yakınlarında, köyle aynı adı taşıyan, üç ayrı kademeden oluşan şelale, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunuyor.Her kademesinde farklı büyüklükte şelale yer alan ve yolunun bir kısmı stabilize olan Kabaceviz Şelaleleri'nin özellikle ikinci etabını görebilmek için zorlu bir yolculuğu göze almak gerekiyor.Şelalenin ziyaretçileri, çektikleri zahmetin sonucunda ise görsel bir şölenle karşılaşıyor.Türkiye'nin en büyük şelaleleri arasında bulunan Kabaceviz Şelaleleri'nin ikinci kademesindeki şelalede yaklaşık 60 metreden dökülen sular, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.Şelalelerin çevresindeki orman ve bitki örtüsü ise sonbaharda sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünerek ziyaretçilerinde "saklı cennet" hissi uyandırıyor.Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi pek çok imkan da sunan Kabaceviz Şelaleleri'ne doğaseverler oldukça ilgi gösteriyor. - "Böyle bir mekanı fotoğraflamak daha bir zevk veriyor"Uzun yıllar öğretmenlik yapıp emekli olduktan sonra doğa fotoğrafçılığına merak duyan Behçet Atabek de "doğa harikası" şelaleleri fotoğraflamak için bölgeyi ziyaret etti.Atabek, AA muhabirine, Kabaceviz ve benzer şelalelerde sonbahar döneminde çekim yaptığını anlattı.Şelalelerin görsel şölen sunduğunu dile getiren Atabek, "Fotoğraf meraklılarını buraya bekliyoruz. Fotoğraf sanatçısı olarak sonbaharı bekleriz ancak böyle bir mekanı fotoğraflamak daha bir zevk veriyor. Eylül, ekim, kasım aylarında yaprakların sararmasını şelale ile renklendirmek, daha da mükemmel oluyor." ifadesini kullandı.Mobilyacılık yapan, hobi olarak doğa fotoğrafları çeken Osman Bayrak ise herkese Kabaceviz Şelaleleri'ni görmeyi tavsiye etti.

Öğretmen Ziyaretçiler Saklı Cennet Öğretmenlik Sonbahar 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı