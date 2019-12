Kâğıthane’nin maharetli elleri ticarete atılıyor

-Detay görüntü

- Kağıthane Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Maharetli Eller Çarşısı düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Proje kapsamında 300’ün üzerinde girişimci kadın ticarete atılacak. Kağıthane Belediyesi, kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına destek olmak amacıyla Maharetli Eller Çarşısı'nı hizmete açtı. Açılışa Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, girişimci kadınlar ve davetliler katıldı.

Çarşı sayesinde kadınlar bir taraftan sosyalleşirken bir yandan da aile ekonomisine katkıda bulunacak. Kağıthaneli kadınlar evlerinde kendi el emeğiyle hazırladıkları ürünleri burada her hangi bir kira veya ücret ödemeksizin üstelik evden çıkmadan satabilecek. Satışları belediyeye bağlı personeller, kadınlar adına gerçekleştirecek. "Burada ki ürünlerle ev ekonomisine katkıda bulanabilecekler" Maharetli Eller Çarşısı'nda ticarete atılmak için 303 kadın başvuruda bulundu. Her bir kadın 3 adet ürününü burada dilediği fiyattan satabiliyor. Tamamen kadın girişimcileri desteklemek ve aile kurumunu ekonomik yönden güçlü kılmak amacıyla hizmete açılan Maharetli Eller Çarşısı'nda bine yakın ürün sergilenmekte. Kadın girişimciler böylece ilk ticari deneyimlerini yaşamış olacak. Açılışın ardından Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin çarşının içerisinde incelemelerde bulundu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kadınlarımız bize gelerek, ‘kendi el emeği göz nuru ürünlerimiz var başkanım biz bunları satmak istiyoruz, ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz’ dediler. Biz de seçimde böyle bir süreci başlattık ve bugüne geldiğimizde de geçtiğimiz ayda bu ürünleri bir toplama yapalım dedik. Billboardlarda, mesajlarda, sosyal medyada duyurularını yaptık ve çok fazla ürün aldık. Bu süreçte 303 tane kadın binden fazla ürünü bize sunmuş oldu. Biz de mağaza konsepti oluşturduk tezgah usulü olmasın dedik. Burada bizim arkadaşlarımız el emeği göz nuru ürünleri hizmete sunmuş olacak. Burada ki ürünlerle ev ekonomisine katkıda bulanabilecekler hayırlı olsun diliyorum” dedi.

"Başkan Mevlüt Öztekin’ne çok teşekkür ediyoruz" Kağıthane Belediyesine teşekkür eden Cangül Dursun, kendi elleri ile yaptığı bir çantanın özelliklerini şöyle anlattı: “Malzemesi dolayısıyla çok kullanışlı bir çanta; çok ağır kiloları da taşıyabiliyor. Eskiden Osmanlı’da saray mutfaklarında tamamen bu malzeme kullanılırmış. Kokusundan dolayı hiçbir böcek buna yaklaşmıyor. İçi de laminasyon kaplı olduğu için silinebiliyor, yıkanabiliyor. Kum, ıslak malzemeler her şeyi içinde barındırabiliyor. Kadının gücünü ortaya çıkarmasında bize destek olduğu için Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ev ekonomisine katkıda bulunmak için bu işe girişen Havva Karakuşlu ise “İğne oyası ve mefruşat kursuna gittim orada öğrendim biz burada fiyatlarımızı kendimiz belirliyoruz. İğne oyası biraz pahalı oluyor 50-100 TL arasında değişiyor. İğne oyası çok zor olduğu için yapmakta marifet ister. Masa örtüleri yapıyoruz, yastık kılıfları yapıyoruz, seccadeler yapıyoruz” dedi.

