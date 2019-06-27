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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
JÖAK'tan nefes kesen tatbikat (1) - ANKARA

JÖAK'tan nefes kesen tatbikat (1) - ANKARA

- Tatbikatı izleyenler - Jandarma Mehteran Birliğinin gösterisi - Köpek Unsurları Bölüğünün gösterisi - Aracın kontrolsüz kayması ve korunan kişinin konvoyuna düzenlenen saldırıya karşı gerçekleştirilen antiterör taktik sürüş gösterisi - Toplumsal eylem yapan bir gruba jandarma kuvvetinin müdahalesi canlandırılmasıJÖAK'tan nefes kesen tatbikat - JÖAK birliklerince düzenlenen rehine kurtarma ve toplumsal olaylara müdahale tatbikatı, farklı ülkelerin jandarma teşkilatı temsilcilerinin beğenisini kazandıANKARA (AA) - Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) birliklerinin, rehine kurtarma ve toplumsal olaylara müdahale tatbikatı izleyicilerin beğenisini topladı.Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Toplantısı, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde 25 - 26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.
Toplantı kapsamında Güvercinlik yerleşkesinde, JÖAK'ta toplumsal olaylara müdahale, rehine kurtarma tatbikatları yapıldı.Programa, JÖAK Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, FIEP Toplantısı Heyet Başkanı Albay Jacob Comelis Oussoren ve FIEP'e üye 18 ülke temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.
Jandarma Mehteran Birliğinin gösterisiyle başlayan programda, Köpek Unsurları Bölüğünün gösterisi izleyicilerden alkış aldı.Araçtan yapılan saldırıya köpekli timin müdahalesi ise izleyenlerin beğenisini topladı.Vatandaşlar, aracın kontrolsüz kayması ve korunan kişinin konvoyuna düzenlenen saldırıya karşı gerçekleştirilen antiterör taktik sürüş gösterisini ilgiyle izledi. - Toplumsal olaya müdahale gerçeği aratmadıProgram kapsamında toplumsal eylem yapan bir gruba jandarma kuvvetinin müdahalesi canlandırıldı.Uyarılara uymayan eylemciler, jandarma birliklerinin gaz ve TOMA ile müdahalesi sonucu dağıtıldı.Bu sırada grup içerisine karıştığı tespit edilen 4 teröristin yakalanması için özel tim operasyon düzenledi.
Operasyonda, teröristler yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
JÖAK birliklerinin, binada rehin alınan bir kişiyi nefes kesen operasyonla kurtarması da vatandaşlardan alkış aldı.FIEP Toplantısı Heyet Başkanı Albay Oussoren program sonunda yaptığı konuşmada, etkileyici bulduğu tatbikat dolayısıyla jandarma personeline teşekkür etti.

Toplumsal Olaylar Tatbikat Teröristler Saldırı Özel Tim 

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