Jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveçli yakalandı - MUĞLA
- Jet - ski ile Türk kara sularına giren İsveçlinin görüntüsüJet - ski ile Türk kara sularına giren İsveçli yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde jet - ski ile Türk kara sularına giren İsveç vatandaşı yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, İstanköy Adası önlerinden Bodrum Akyarlar açıklarına seyreden jet - skiyi takibe aldı.Akyarlar Koyu önlerinde durdurulan jet - skide bulunan İsveç uyruklu Göran Axel Hedeli (65), sahil güvenlik ekiplerince bota alınarak Turgutreis Limanı'na götürüldü.Hedeli'nin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi.
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