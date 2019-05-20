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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveçli yakalandı - MUĞLA

Jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveçli yakalandı - MUĞLA

- Jet - ski ile Türk kara sularına giren İsveçlinin görüntüsüJet - ski ile Türk kara sularına giren İsveçli yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde jet - ski ile Türk kara sularına giren İsveç vatandaşı yakalandı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, İstanköy Adası önlerinden Bodrum Akyarlar açıklarına seyreden jet - skiyi takibe aldı.Akyarlar Koyu önlerinde durdurulan jet - skide bulunan İsveç uyruklu Göran Axel Hedeli (65), sahil güvenlik ekiplerince bota alınarak Turgutreis Limanı'na götürüldü.Hedeli'nin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi.

İstanköy İsveç Bild Akalan Sahil Güvenlik 

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